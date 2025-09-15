"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення, що ППО країни була неготова до російської атаки дронами 10 вересня. За його словами, якби це сталося в Україні, то її робота була б успіхом
Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.
Видання зауважує, що Сікорський не погодився з припущенням щодо неготовності польської ППО до дронової атаки, "враховуючи той факт, що деякі безпілотники влетіли на сотні миль на польську територію". У матеріалі додають, що за наявними даними в Польщі збили 3 з близько 19 БПЛА.
"Дрони не досягли своїх цілей, і було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це було б розцінено як 100% успіх", – заявив міністр.
За його словами, відповідь Варшави на інцидент була б "набагато жорсткішою", якби внаслідок атаки російськими БПЛА в Польщі були б поранені чи жертви.
"З таким агресором і брехуном, як Путін, працюють лише найжорсткіші контртиски", – сказав Сікорський, але відмовився окреслити ймовірну відповідь на безпілотники у своєму повітряному просторі.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.
