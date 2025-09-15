"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Видання зауважує, що Сікорський не погодився з припущенням щодо неготовності польської ППО до дронової атаки, "враховуючи той факт, що деякі безпілотники влетіли на сотні миль на польську територію". У матеріалі додають, що за наявними даними в Польщі збили 3 з близько 19 БПЛА.

"Дрони не досягли своїх цілей, і було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це було б розцінено як 100% успіх", – заявив міністр.

За його словами, відповідь Варшави на інцидент була б "набагато жорсткішою", якби внаслідок атаки російськими БПЛА в Польщі були б поранені чи жертви.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працюють лише найжорсткіші контртиски", – сказав Сікорський, але відмовився окреслити ймовірну відповідь на безпілотники у своєму повітряному просторі.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.