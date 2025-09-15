Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів

"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів

Дар'я Куркіна
15 вересня, 2025 понедiлок
08:48
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув припущення, що ППО країни була неготова до російської атаки дронами 10 вересня. За його словами, якби це сталося в Україні, то її робота була б успіхом

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Видання зауважує, що Сікорський не погодився з припущенням щодо неготовності польської ППО до дронової атаки, "враховуючи той факт, що деякі безпілотники влетіли на сотні миль на польську територію". У матеріалі додають, що за наявними даними в Польщі збили 3 з близько 19 БПЛА.

"Дрони не досягли своїх цілей, і було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це було б розцінено як 100% успіх", – заявив міністр.

За його словами, відповідь Варшави на інцидент була б "набагато жорсткішою", якби внаслідок атаки російськими БПЛА в Польщі були б поранені чи жертви.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працюють лише найжорсткіші контртиски", – сказав Сікорський, але відмовився окреслити ймовірну відповідь на безпілотники у своєму повітряному просторі.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
МЗС
Війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
БПЛА, шахед, дрон
Автор Ксенія Золотова
14 вересня, 2025 неділя
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Київ
+17.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
10:10
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
10:05
OPINION
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
09:54
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
09:44
Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт
09:36
Ексклюзив
Алла Пугачова
"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової
09:33
Данило Гетманцев
"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
09:32
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
09:26
Принц Гаррі прибув до Києва
"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
09:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
08:42
Оновлено
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 187 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:29
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:14
"Атеш" розвідав базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі
08:14
Starlink
Starlink перестав працювати вздовж лінії фронту, звʼязок поступово відновлюється, - Мадяр
07:58
КНДР, Північна Корея
КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"
07:42
військові США
Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни
07:38
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 броньовані машини, 35 артсистем та 910 військових
07:27
Майк Джонсон
"Санкції проти РФ давно назріли": спікер Джонсон заявив, що в конгресі щодо цього "є великий апетит", але потрібно узгодження Трампа
06:57
протести у Непалі
У Непалі нова премʼєрка вступила на посаду після повалення уряду й закликала до спокою після протестів
06:37
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 вересня: рух дронів
06:29
TikTok
Адміністрація Трампа вчетверте переносить кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США, - Reuters
06:24
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ "не таким реалістичним"
06:19
OPINION
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
05:47
Зеленський, Путін, Трамп
"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
00:13
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
2025, неділя
14 вересня
23:46
Радослав Сікорський
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
22:14
Ексклюзив
Франція
Пересічні французи підтримують Україну більше, ніж політичні лідери, які б мали їх представляти, - журналістка Лазарева
22:10
вогонь, полум'я, пожежа
Дрони ГУР атакували хімпідприємство у Пермському краї РФ, що за 1600 км від України, - ЗМІ
21:40
Режисер Валентин Васянович з камерою
Фільм-антиутопію Валентина Васяновича "За Перемогу!" відзначили на фестивалі в Торонто
21:39
Майбутній турецький ядерний реактор
Туреччина оголосила конкурс з розробки власних ядерних реакторів
21:30
Ексклюзив
українсько-польський кордон, черги на кордоні
"Має бути якась проста система": волонтер Вантух про ситуацію на кордоні для гумдопомоги
21:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
21:06
Мая Санду
РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду
20:22
Андрій Єрмак
"Наша відповідь – ні": Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню
20:20
Володимир Зеленський
"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
20:18
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Карпати" зіграли в нічию з "Полтавою", "Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Кароль Навроцький з військовими
Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі
19:54
Ексклюзив
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії
19:42
Зеленський
Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV