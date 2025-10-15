Росія атакує Україну ударними БПЛА: у Ніжині є влучання в багатоповерхівку, поранено двох людей
У середу, 15 жовтня, російські військові запустили ударні безпілотники, у Ніжині на Чернігівщині дрони влучили у багатоповерхівку та термінал "Нової пошти", є поранені
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено", - написав Чаус.
Він додав, що на місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається.
Рух БПЛА
Повітряні сили попередили про ворожі БПЛА у центрі Чернігівщині о 17:02.
Після цього ворожі дрони також фіксувалися на Сумщині, Харківщині та Дніпровщині.
О 22:13 ПС повідомили про нові групи ворожих БПЛА:
- На південному сході Харківщини - курс західний;
- На сході Полтавщини - курс західний;
- У центрі Чернігівщини - курс західний та південний;
- У центрі Сумщини - курс південно-західний;
- У напрямку Кам'янського зі сходу.
