Росія атакує Україну ударними БПЛА: у Ніжині є влучання в багатоповерхівку, поранено двох людей

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено", - написав Чаус.

Він додав, що на місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається.

Рух БПЛА

Повітряні сили попередили про ворожі БПЛА у центрі Чернігівщині о 17:02.

Після цього ворожі дрони також фіксувалися на Сумщині, Харківщині та Дніпровщині.

О 22:13 ПС повідомили про нові групи ворожих БПЛА: