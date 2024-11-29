Росія атакувала КАБом Ківшарівку на Харківщині: загинув чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 16:00 ворог завдав удару КАБом по Ківшарівці Купʼянського району. Внаслідок удару армії РФ від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік", – написав він.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський казав, що РФ за тиждень скидає на Україну понад 800 керованих авіабомб. За його словами, захиститися від КАБів можна лише ударами в глиб Росії.

Протягом тижня з 16 по 22 вересня, за даними Верховного Головнокомандувача, агресор застосував понад 900 керованих авіаційних бомб і близько 400 "шахедів".