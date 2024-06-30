Захиститися від КАБів українцям можна лише ударами ATACMS на 300 км і більше вглиб території РФ, - Зеленський

Про це глава української держави сказав в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer, відеозапис якого вийшов 30 червня 2024 року.

"Яка може бути боротьба з КАБами? Протиповітряна оборона. Так, це факт. Системи ППО. Але якщо ми з вами візьмемо вартість і кількість ракет, наприклад, Patriot і візьмемо КАБи, то тисячі (ракет ППО проти КАБів, - ред.) на місяць у нас не буде. Та й сотні ракет у нас не буде, бо кожна ракета (коштує, - ред.) біля $3 млн. І тут питання не тільки в грошах. Ви знаєте, що їх стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротися проти КАБа", - пояснив президент.

"Тобто треба шукати далекобійні рішення проти військових аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоб застосовувати КАБи", - зазначив він.

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За словами Зеленського, йдеться про відстань ураження "300 км плюс".

"Ми не можемо тактичною зброєю воювати проти стратегічних проблем, таких як КАБи", - наголосив Зеленський.

Тож він подякував президенту США Джо Байдену за дозвіл бити американськими ракетами по прикордонній смузі всередині РФ, але водночас наголосив на необхідності ураження російських аеродромів вглибині території країни-агресорки.

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"ATACMS, які можуть бити на 300 км, напевно, нам би допомогли. Сьогодні. Я хочу підкреслити: сьогодні. Коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи. І КАБи летять поки що на велику дистанцію. І, значить, ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже", - сказав український президент.

"Тобто сьогодні нам треба дозволити використовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - підсумував Зеленський.