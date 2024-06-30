Захиститися від КАБів українцям можна лише ударами ATACMS на 300 км і більше вглиб території РФ, - Зеленський
Системи Patriot не є дієвими для захисту від російських плануючих авіабомб (КАБів), заявив Володимир Зеленський
Про це глава української держави сказав в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer, відеозапис якого вийшов 30 червня 2024 року.
"Яка може бути боротьба з КАБами? Протиповітряна оборона. Так, це факт. Системи ППО. Але якщо ми з вами візьмемо вартість і кількість ракет, наприклад, Patriot і візьмемо КАБи, то тисячі (ракет ППО проти КАБів, - ред.) на місяць у нас не буде. Та й сотні ракет у нас не буде, бо кожна ракета (коштує, - ред.) біля $3 млн. І тут питання не тільки в грошах. Ви знаєте, що їх стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротися проти КАБа", - пояснив президент.
"Тобто треба шукати далекобійні рішення проти військових аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоб застосовувати КАБи", - зазначив він.
Читайте також: США заборонили Україні бити їхньою зброєю вглиб РФ більш як на 100 км, - WP
За словами Зеленського, йдеться про відстань ураження "300 км плюс".
"Ми не можемо тактичною зброєю воювати проти стратегічних проблем, таких як КАБи", - наголосив Зеленський.
Тож він подякував президенту США Джо Байдену за дозвіл бити американськими ракетами по прикордонній смузі всередині РФ, але водночас наголосив на необхідності ураження російських аеродромів вглибині території країни-агресорки.
Читайте також: Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes
"ATACMS, які можуть бити на 300 км, напевно, нам би допомогли. Сьогодні. Я хочу підкреслити: сьогодні. Коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи. І КАБи летять поки що на велику дистанцію. І, значить, ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже", - сказав український президент.
"Тобто сьогодні нам треба дозволити використовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - підсумував Зеленський.
- За словами Зеленського, лише протягом останнього тижня росіяни скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.25Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе