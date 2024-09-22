Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 900 КАБів і близько 400 "шахедів"

Про це він написав у телеграм.

"Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.

"Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - зазначив очільник держави.