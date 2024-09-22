Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 900 КАБів і близько 400 "шахедів"
Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тижня російські окупанти випустили для ударів по території України понад 1300 повітряних цілей
Про це він написав у телеграм.
"Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "шахедів", майже 30 ракет різних типів", - повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.
"Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня", - зазначив очільник держави.
- Увечері суботи, 21 вересня, російські терористи вдарили по житловій багатоповерхівці в Харкові. Унаслідок обстрілу поранень зазнала щонайменше 21 людина. Серед постраждалих є діти.
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