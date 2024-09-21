Росіяни вдарили КАБами по Харкову. Попередньо - приліт у багатоповерхівку

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Близько 23:00 стало відомо, що у Харкові було чутно звуки вибухів. За словами Терехова, росіяни здійснили пуски керованих авіабомб.

"Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними, у Харкові фіксують два влучання КАБів. Один із них - у Шевченківському районі. Екстрені служби вже вирушили на місця.

Новина доповнюється...