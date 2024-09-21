Росіяни вдарили КАБами по Харкову. Попередньо - приліт у багатоповерхівку
Ввечері суботи, 21 вересня, російські терористи вдарили по житловій багатоповерхівці у Харкові
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Близько 23:00 стало відомо, що у Харкові було чутно звуки вибухів. За словами Терехова, росіяни здійснили пуски керованих авіабомб.
"Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань - збирається", - написав Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними, у Харкові фіксують два влучання КАБів. Один із них - у Шевченківському районі. Екстрені служби вже вирушили на місця.
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