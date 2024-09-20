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Росія хоче вийти "ледь не на цілодобовий режим" атак України в майбутньому, - Коваленко

Катерина Єсікова
20 вересня, 2024 п'ятниця
11:37
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Російська окупаційна армія у майбутньому планує цілодобово атакувати регіони України, щоб повітряні тривоги для українців стали звичною справою

Зміст

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету - вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними", - йдеться у повідомленні.

Натомість Коваленко вважає, що "в цю гру" можна грати вдвох. За його словами, російська ППО має точковий характер та не здатна прикрити усі регіони повноцінно від БПЛА.

"А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця", - припустив керівник.

  • У ніч на 20 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. У Київській, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській областях працювали сили ППО.

Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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