Росія на законодавчому рівні заборонить книги з історії України, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Росія на законодавчому рівні забороняє книги про українську історію та будь-які видання, у яких розповідають правду про незалежність України
Про це він написав у Telegram.
Федоров зазначив, що таким чином Росія офіційно легалізує українофобію.
"Особливу увагу приділятимуть окупованим територіям - там "пропагандистська" тобто будь-яка українська література має бути взагалі заборонена", - написав Федоров.
Він додав, що на тимчасово окупованих територіях загарбники вже вивезли з бібліотек і знищили всю українську літературу. А цей закон посилить терор щодо мешканців ТОТ, у яких будуть виявляти заборонені видання.
- 22 червня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про "Велику Вітчизняну війну".
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