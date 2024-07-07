Росія на законодавчому рівні заборонить книги з історії України, - голова Запорізької ОВА

Про це він написав у Telegram.

Федоров зазначив, що таким чином Росія офіційно легалізує українофобію.

"Особливу увагу приділятимуть окупованим територіям - там "пропагандистська" тобто будь-яка українська література має бути взагалі заборонена", - написав Федоров.

Він додав, що на тимчасово окупованих територіях загарбники вже вивезли з бібліотек і знищили всю українську літературу. А цей закон посилить терор щодо мешканців ТОТ, у яких будуть виявляти заборонені видання.