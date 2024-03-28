Росія намагається створити пастку, розігруючи карту виборів в Україні та легітимності Зеленського, - політолог Мусієнко
Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, зазначив, що розрахунок Росії примітивний та наївний, але вона буде посилати сигнали на Захід, щоб все-таки переконували Україну провести вибори
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Росія намагається зіграти на міжнародному рівні й дістає карту про те, що, мовляв, в Україні не відбуваються президентські вибори, тому Зеленський може втрати легітимність. При цьому абсолютно маніпулюючи, спотворюючи, бо їм відомий зміст українського законодавства, вони прекрасно розуміють, що в умовах воєнного стану забезпечити проведення виборів технічно не можливо. Відсутні всі параметри для того, щоб був виборчий процес, коли триває війна. Я думаю, що у РФ намагаються розхитувати саме цю ситуацію. Хто її реципієнт, то тут треба розбиратися. Ясна річ, що не український народ", - зауважив директор Центру військово-правових досліджень.
За його словами, реципієнти мають бути на Заході, які мають, на думку Росії, відреагувати таким чином, щоб все-таки переконувати Україну провести вибори.
"Розумієте, яка пастка? Тиснути з тим, щоб провести вибори, а вони ще й під це будуть вести наступальні дії. Розрахунок дуже примітивний і наївний, але вони його просувають. Тобто розхитувати ситуацію таким чином, що "треба вибори", "як же демократичні цінності", а під це ще проводити наступ. Тому, звичайно, у таких умовах, коли Росія готується до інтенсивнішої наступальної кампанії, то тут зараз не до виборів, мають виконуватися інші завдання з оборони держави. Ми це розуміємо. Але Росія хоче зірвати це, тому вони будуть посилати такі сигнали активно на Захід про те, що, мовляв, президент може втратити легітимність", - резюмував Олександр Мусієнко.
- 22 березня Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували, "В Україні скасували вибори, українці не мають права голосу"
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