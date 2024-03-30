Росія націлена на енергетичне знекровлення України: Зеленський запевнив, що працює над посиленням ППО

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо - саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час", - заявив президент України.

Володимир Зеленський також подякував керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється.

"Хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова", - наголосив Зеленський.