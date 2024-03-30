Росія націлена на енергетичне знекровлення України: Зеленський запевнив, що працює над посиленням ППО
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна зробила кроки, щоб підсилити ППО на фоні російських ударів по енергетичній інфраструктурі
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо - саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час", - заявив президент України.
Володимир Зеленський також подякував керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється.
"Хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова", - наголосив Зеленський.
- 30 березня міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і наголосив на необхідності забезпечення України більшою кількістю систем ППО.
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