Росія не має сил та засобів для стратегічних операцій на фронті, - генерал Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що Росія не може наростити сили та засоби для великого прориву на фронті
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росія не має жодних перспектив для великих проривів на фронті. Оскільки всі резерви, які РФ кидає на фронт, знищуються протягом двох місяців. Це ж саме стосується і сотні, а то й тисячі, озброєнь та техніки. Саме тому ворогу не вдається серйозно наростити сили та засоби для прориву на фронті. Сьогодні Росія не має достатньо сил та засобів для розгортання стратегічних операцій на лінії фронту. Важливо також наголосити, що Сили оборони мають великий досвід оборонних дій", - пояснив Маломуж.
Генерал наголосив, що РФ не може наростити резерви непомітно.
"Росія намагається навʼязати нам тактику затяжної війни. Вони намагаються поступово наростити ресурси для такої тактики. Втім наростити сили та засоби непомітно не вийде. Хоча лінія фронту складає відстань понад 1600 км, в Росії немає можливості нарощувати резерви так, щоб це не було помітно нашому військовому керівництву", - додав він.
- 30 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 138 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку штурмів російських окупантів, проте найактивніше війська РФ атакують на Покровському напрямку
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