Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія не здатна перемогти Україну, - генерал Бен Ходжес
Ексклюзив

Росія не здатна перемогти Україну, - генерал Бен Ходжес

Ірена Моляр
25 липня, 2025 п'ятниця
20:40
Війна з Росією ЗСУ прапор

Немає жодних свідчень того, що російська армія здатна прорвати або зламати українську оборону

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Україна вже довела, що здатна стримувати Росію. Після 11 з половиною років війни РФ контролює лише близько 19% української території. Російські військово-повітряні сили уникають польотів у повітряному просторі України, а чорноморський флот РФ практично зник з оперативної арени. Росії не вдалося перервати постачання техніки та боєприпасів для України з Польщі. Немає жодних свідчень того, що російська армія здатна прорвати або зламати українську оборону", - зауважив генерал.

За його словами, водночас нині Україна не має достатніх ресурсів, щоб у вирішальний спосіб витіснити Росію. Тож без серйозних зовнішніх змін ситуація на фронті за рік, найімовірніше, залишиться подібною до теперішньої.

"Зовнішнім чинником до змін може стати або рішучий тиск Заходу на здатність Росії експортувати нафту й газ до Індії та Китаю, або масштабне надання Україні високоточного далекобійного озброєння. Росія не здатна перемогти Україну. Все, на що вона спроможна – це продовжувати вбивати мирних українців, сподіваючись на втому Заходу. Сумніваюся, що російська економіка витримає ще кілька років такої війни, особливо якщо її енергетичний експорт буде заблокований", - резюмував Ходжес.

  • 26 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Росії не вдається просуватись на фронті, однак на всіх напрямках зберігається тиск. Проникнення диверсійних груп у Покровськ та спроби зайти на Дніпровщину він називає медійними перемогами для російської армії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
російська армія
Захід
ЗСУ
нафта
санкції проти Росії
окуповані території
окупанти
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
Чорноморський флот Росії
зброя для України
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
У Defense Express розповіли, скільки TAURUS має Німеччина, і припустили, чи передаватимуть їх Україні
Валерій Залужний
Автор Дар'я Куркіна
24 липня, 2025 четвер
Залужний: війна з РФ може тривати до 2034 року, якщо Україна не змінить стратегію захисту
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Автор Юлія Юліна
24 липня, 2025 четвер
Немає квитків на потяги: Укрзалізниця розповіла, що відбувається та як із цим бореться
Київ
+22.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.72
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
25 липня
21:46
Оновлено
шахед
РФ атакує Україну "шахедами": ситуація ввечері 25 липня
21:42
Ексклюзив
"Створюються передумови для так званого територіального обміну": Снєгирьов про ситуацію на фронті
21:34
протести в Києві 25 липня 2025 року
У Києві четвертий день поспіль тривають акції протесту: люди вимагають від ВР прийняти закон про незалежність НАБУ
21:31
Володимир Зеленський
"Ми готуємо більше неприємностей для ворога": Зеленський провів Ставку та обговорив майбутні виклики перед Україною
21:30
Ексклюзив
мобілізація на росіїї
У РФ можлива нова мобілізація у якійсь формі, - опозиційний експерт Морозов
21:16
на фото Денис Шмигаль
Міністр оборони Шмигаль розповів про трьох новопризначених заступників Заверуху, Мироненка та Ферчук
20:54
Оновлено
Вибух в Ірані
Росія вдарила дроном по центральній частині Харкова: пошкоджено багатоквартирний будинок
20:31
Молдова спільно з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року
20:24
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіянам доведеться витратити багато зусиль на просування до Покровська з різних напрямків, - Згурець
20:09
Огляд
Фантастична 4: Перші кроки
Не бійся "Брудної роботи": що подивитися на вихідні
20:06
OPINION
Борець за демократію греко-римського стилю
19:55
на фото Дмитро Лубінець
РФ 24 липня пошкодила та зруйнувала в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини: Лубінець звернувся до ЮНЕСКО
19:48
США надали Польщі кредит на $4 млрд для переозброєння армії
19:45
Bring Kids Back UA
"Тепер Україна - не секрет?": з ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей
19:41
Ексклюзив
БПЛА українського виробництва Sirko
"Дозволять відкрити експортний потенціал": директор УКР АРМО ТЕХ про пакет законопроєктів Defence City
19:36
ЗСУ
На війні проти РФ загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа
19:31
Ексклюзив
Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОВА: журналістка Яцина розповіла деталі
19:30
Новонароджена дитина
Уряд подав у Раду законопроєкт про допологові й післяпологові виплати на дитину
19:29
Прапор Словаччини
Кожен третій словак допускає можливість приєднання до РФ, кожен сьомий - хоче цього, - опитування
19:18
Оновлено
У Харкові на місці влучання КАБа завершили аварійно-рятувальні роботи: постраждали 17 людей, серед них дитина
19:04
Дональд Трамп
"Це відбудеться": Трамп відповів, чи можлива зустріч Зеленського з Путіним за його участі
19:04
"Давно не бачили таку кількість": на ТОТ зафіксували масове переміщення техніки на Новопавлівський та Покровський напрямки
19:01
В ООН заявили, що кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула піка за три роки війни
18:55
Іран
Іран запевнив, що продовжуватиме ядерні перемовини з європейцями
18:40
Європейський регулятор схвалив препарат для профілактики ВІЛ, який може допомогти зупинити передавання вірусу
18:31
фейк
"ЗСУ довелося відступати на Сумщині через відсутність оборонних споруд": ЦПД попередив про новий фейк РФ
18:31
Вікторія Рощина
Загибель журналістки Рощиної: проведено додаткову експертизу тіла, причину смерті так і не встановили
18:16
Ексклюзив
москва в руїнах
Запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, - генерал США Ходжес
18:10
Федір Веніславський
"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити": Веніславський назвав основну мотивацію українців воювати
18:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Так звані 50 днів від Трампа - це умовний термін, - російський опозиційний експерт Морозов
18:06
Армія+
"Стосується запобігання корупції у війську": в Армія+ з'явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"
18:04
OPINION
блог Тарас Шамайда
Якщо "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону
18:03
Польща
Результат не змінився: у Польщі розповіли про підсумки перерахунку голосів на виборах президента
18:00
Огляд
нафта ембарго санкції
Найсильніший за останні роки: Пендзин про 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та тих, хто з нею торгує
17:56
Федір Веніславський
Виїзд з України юнакам до 25 років: Веніславський спрогнозував, чи може влада дозволити
17:39
Казино
Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино
17:39
на фото Володимир Зеленський
Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1 тис. дронів-перехоплювачів на добу: Зеленський дав завдання виробникам
17:36
Ексклюзив
Трамп і Путін
У вересні закінчиться термін не тільки ультиматуму Путіну від Трампа, - Портников
17:27
Севастополь
РФ продовжує мілітаризувати окупований Крим: відбирає в людей ділянки та змушує зносити свої будинки в Севастополі, - ЦПД
17:22
У Луганську окупанти запустили дитячі клуби, де школярів навчатимуть виготовляти дрони, - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV