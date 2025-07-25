Росія не здатна перемогти Україну, - генерал Бен Ходжес

Про це в етері Еспресо розповів колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Україна вже довела, що здатна стримувати Росію. Після 11 з половиною років війни РФ контролює лише близько 19% української території. Російські військово-повітряні сили уникають польотів у повітряному просторі України, а чорноморський флот РФ практично зник з оперативної арени. Росії не вдалося перервати постачання техніки та боєприпасів для України з Польщі. Немає жодних свідчень того, що російська армія здатна прорвати або зламати українську оборону", - зауважив генерал.

За його словами, водночас нині Україна не має достатніх ресурсів, щоб у вирішальний спосіб витіснити Росію. Тож без серйозних зовнішніх змін ситуація на фронті за рік, найімовірніше, залишиться подібною до теперішньої.

"Зовнішнім чинником до змін може стати або рішучий тиск Заходу на здатність Росії експортувати нафту й газ до Індії та Китаю, або масштабне надання Україні високоточного далекобійного озброєння. Росія не здатна перемогти Україну. Все, на що вона спроможна – це продовжувати вбивати мирних українців, сподіваючись на втому Заходу. Сумніваюся, що російська економіка витримає ще кілька років такої війни, особливо якщо її енергетичний експорт буде заблокований", - резюмував Ходжес.