Росія обстрілює ракетами Україну вдень 24 лютого
24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ, російська армія випустила по Україні ракети зі сходу
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Об 11:38 ПС заявили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Було оголошено загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
О 13:37 росіяни випустили ракету на Дніпро.
За хвилину ракета полетіла зі сходу на Ізюм.
Згодом ПС поінформували про ракету у напрямку Харкова, що прямувала курсом на південь.
О 13:50 ПС заявили про групу ракет зі сходу на Харківщину.
Пізніше було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 13:54 ПС зафіксували ракету в напрямку Павлограда.
Пізніше повідомили про ракету на Чугуїв.
О 14:05 ракета полетіла на Сумщину.
Згодом ПС повідомили про повторні пуски ракет з Курської області РФ.
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