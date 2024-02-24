Росія обстрілює ракетами Україну вдень 24 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Об 11:38 ПС заявили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Було оголошено загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

О 13:37 росіяни випустили ракету на Дніпро.

За хвилину ракета полетіла зі сходу на Ізюм.

Згодом ПС поінформували про ракету у напрямку Харкова, що прямувала курсом на південь.

О 13:50 ПС заявили про групу ракет зі сходу на Харківщину.

Пізніше було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 13:54 ПС зафіксували ракету в напрямку Павлограда.

Пізніше повідомили про ракету на Чугуїв.

О 14:05 ракета полетіла на Сумщину.

Згодом ПС повідомили про повторні пуски ракет з Курської області РФ.

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