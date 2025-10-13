Росія одночасно запустила два процеси: Шлінчак про плани Путіна продовжувати війну

Про це в етері Еспресо розповів Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики.

"Росія одночасно запустила два процеси. Перший - ведення бойових дій. Другий - перереформування та переозброєння російської армії. Цей процес намічено закінчити до 2037 року. Однак тут питання - на що у Росії вистачить коштів, тому що це трильйони доларів. А чи є такі гроші в Росії, поки що питання із зірочкою. Адже ті публічні речі, які ми бачимо, не означає наявність їх в реальності, бо економіка Росії закрита ", - зауважив політолог.

За його словами, про стан російської економіки можна судити по якихось індикаторах, але це не будуть точні цифри, які дадуть на 100% розуміння, куди йдуть гроші.

"Путін стоїть перед вибором, що йому робити в першу чергу, - ставити війну на паузу і переоблаштовувати свою армію чи відмовитися від ідеї переформування війська та продовжувати війну. Адже російський бюджет точно не потягне ці дві речі, повторюсь, що мова йде про трильйони доларів. Я дуже сумніваюся, що на сьогодні бюджет РФ є здатним переозброїти армію. Спочатку це планувалося зробити до 2030 року, а тепер вже говорять про 2037 рік. Але більша частина цього плану має бути реалізована до 2030 року", - прокоментував Шлінчак.