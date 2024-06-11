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Війна з Росією: хроніка
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Росія почала вербувати на війну проти України ув'язнених жінок, - NYT

11 червня, 2024 вiвторок
06:40
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Наприкінці травня Росія звільнила із в’язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях

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Про це повідомляє The New York Times.

Видання посилається на двох колишніх ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто досі перебуває у в’язниці.

За словами джерел, військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. Наразі незрозуміло, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування ув’язнених жінок.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну у російських в’язницях відбували покарання близько 30 тисяч жінок.

Як пише видання, військові вербувальники почали гастролювати по в'язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени 2023 року, більш ніж через рік після того, як Москві почала пропонувати засудженим чоловікам помилування та зарплату в обмін на бойову службу. Проте досі, як розповіли колишні та нинішні ув’язнені, засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень.

"Вербування жінок-засуджених відбувається в момент, коли російський уряд вдається до все більш нестандартних схем, щоб залучити добровольців з маргінесу російського суспільства, намагаючись уникнути чергового непопулярного призову. Крім ув'язнених, ці схеми вербування спрямовані на боржників, обвинувачених у злочинах та іноземців", - підкреслюють журналісти.

Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Військові вербувальники, які минулого року відвідали їхню в’язницю під Санкт-Петербургом, пропонували ув’язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді підписалися близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Зазначається, що їм запропонували помилування та платню в еквіваленті приблизно 2000 доларів на місяць, що приблизно в 10 разів перевищує мінімальну зарплату в країні.

Дві жінки, які були свідками вербування у в’язниці минулого року, розповіли The New York Times, що жінки зголосилися піти на війну, попри небезпеку, яку окреслили приїжджі військові офіцери.

Колишні ув'язнені розповіли, що рішення піти на фронт жінки прийняли зокрема через суворі умови в російських в'язницях для жінок. За словами жінок із в’язниці під Санкт-Петербургом, вони були змушені постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи обов’язкову роботу в лісопильній майстерні в’язниці, навіть при мінусовій температурі взимку.

  • У січні повідомлялося, що у багатьох регіонах Росії температура впала до -35 °C, а влада РФ наказує навмисно відключати опалення у колоніях, щоб в'язні охочіше йшли на війну проти України.
Теги:
Росія
російська армія
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