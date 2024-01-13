У колоніях РФ відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати проти України, - Bild

Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що таким чином президент РФ Володимир Путін вирішив використати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні.

Засновниця проєкту "Русь Сидяча" Ольга Романова заявила, що нестерпні умови перебування у в'язницях створюються навмисно, щоб в'язні обирали вступати в ряди російської армії та їхати на війну в Україну.

"З цієї причини вони просто відключили їм опалення за мінусової температури. Тим самим умови у в'язницях мають стати нестерпними, щоб чоловіки, які там перебувають, їхали в Україну", - сказала вона.

За її словами, у Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, що вони помирають на фронті - це ув'язнені, національні меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, та нові громадяни.

"Поки ці три групи воюють та помирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших. Загалом успіх частин з ув'язнених досить обмежений, що ми можемо бачити й за поточними подіями на фронті. Ув'язнених просто масово посилають на лінію фронту в Україні та приносять там у жертву", - розповіла Романова, додавши, що у російських в'язницях все частіше вербують і жінок-в'язнів. Нині в Україні воюють близько 1000 росіянок.