Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування

Про це пише Euronews.

Згідно з останнім розслідуванням, українських дітей, насильно депортованих російськими військами, з лютого 2022 року доставили у щонайменше 210 закладів у Росії та на тимчасово окупованій території України. Команда HRL Єльської школи громадського здоров'я, яка керувала розслідуванням, заявила, що фактична кількість, ймовірно, вища.

Згідно з останніми висновками, Росія "керує потенційно безпрецедентною системою масштабного перевиховання, військової підготовки та гуртожитків, здатною утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу".

Розслідування HRL виявило логістичні та оперативні можливості, спрямовані на русифікацію дітей, вивезених з їхніх рідних громад в Україні. У цьому дослідженні HRL визначає вісім типів закладів, починаючи від літніх таборів і санаторіїв до військової бази та, в одному випадку, монастиря.

Дітей утримували в цих місцях протягом різного часу: деякі тимчасово виїжджали та поверталися додому, тоді як інші групи дітей утримувалися на невизначений термін.

Серед українських дітей, розміщених у цій російській мережі закладів, є ті, кого забрали з державних установ України та інших установ для догляду за дітьми без опікунів та/або діти з фізичними вадами.

Команда HRL стверджує, що їхнє розслідування також виявило дітей, яких насильно розлучили з батьками у прифронтових районах з 2022 року, та дітей, яких забрали безпосередньо від батьків пов'язані з Росією посадовці у фільтраційних таборах, створених у Маріуполі та навколо нього на початку весни 2022 року.

210 місць, які HRL задокументувала в своєму дослідженні, є частиною мережі, що сприяє переміщенню українських дітей, що охоплює тимчасово окуповані території України та Чорноморських регіонів Росії до узбережжя Тихого океану.

Згідно з розслідуванням, серед місць депортації є університети в центрах міст та віддалені табори в Сибіру. Росія займається депортацією, "перевихованням", мілітаризацією та примусовим утриманням дітей з України щонайменше з 2014 року на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей.

HRL підтвердила, що уряд Росії безпосередньо керує більш ніж половиною місць, визначених у цьому звіті.