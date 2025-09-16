Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування

Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування

Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
11:29
Війна з Росією

Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL) Єльської школи громадського здоров'я виявила безпрецедентну систему "перевиховання" та мілітаризації українських дітей, насильно депортованих Росією

Зміст

Про це пише Euronews.

Згідно з останнім розслідуванням, українських дітей, насильно депортованих російськими військами, з лютого 2022 року доставили у щонайменше 210 закладів у Росії та на тимчасово окупованій території України. Команда HRL Єльської школи громадського здоров'я, яка керувала розслідуванням, заявила, що фактична кількість, ймовірно, вища.

Згідно з останніми висновками, Росія "керує потенційно безпрецедентною системою масштабного перевиховання, військової підготовки та гуртожитків, здатною утримувати десятки тисяч дітей з України протягом тривалого часу".

Розслідування HRL виявило логістичні та оперативні можливості, спрямовані на русифікацію дітей, вивезених з їхніх рідних громад в Україні. У цьому дослідженні HRL визначає вісім типів закладів, починаючи від літніх таборів і санаторіїв до військової бази та, в одному випадку, монастиря.

Дітей утримували в цих місцях протягом різного часу: деякі тимчасово виїжджали та поверталися додому, тоді як інші групи дітей утримувалися на невизначений термін.

Серед українських дітей, розміщених у цій російській мережі закладів, є ті, кого забрали з державних установ України та інших установ для догляду за дітьми без опікунів та/або діти з фізичними вадами.

Команда HRL стверджує, що їхнє розслідування також виявило дітей, яких насильно розлучили з батьками у прифронтових районах з 2022 року, та дітей, яких забрали безпосередньо від батьків пов'язані з Росією посадовці у фільтраційних таборах, створених у Маріуполі та навколо нього на початку весни 2022 року.

210 місць, які HRL задокументувала в своєму дослідженні, є частиною мережі, що сприяє переміщенню українських дітей, що охоплює тимчасово окуповані території України та Чорноморських регіонів Росії до узбережжя Тихого океану.

Згідно з розслідуванням, серед місць депортації є університети в центрах міст та віддалені табори в Сибіру. Росія займається депортацією, "перевихованням", мілітаризацією та примусовим утриманням дітей з України щонайменше з 2014 року на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей.

HRL підтвердила, що уряд Росії безпосередньо керує більш ніж половиною місць, визначених у цьому звіті.

  • 1 травня в Україні запустили Реєстр депортованих або примусово переміщених дітей — інструмент, який збирає, узагальнює та обробляє інформацію про українських дітей, незаконно вивезених до РФ.
     
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
окуповані території
Читайте також:
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Володимир Огризко
Автор Євген Козярін
14 вересня, 2025 неділя
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
горить рязань
Автор Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.91
    Купівля 40.91
    Продаж 41.44
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
11:29
вибух, ракетна атака
ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
11:28
Скотт Бессент
Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
11:21
Ексклюзив
Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко
11:17
Анонс
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:08
Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ
10:43
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:40
Аналітика
НАТО
Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?
10:30
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через спадання спеки: ситуація в енергосистемі 16 вересня
10:11
СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
10:10
санкції проти Росії
ЄС відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії: Politico назвало причину
09:59
Ексклюзив
холера
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко
09:57
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині - повторне влучання, частина Сум - без електрики
09:46
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників
09:42
Марко Рубіо
Трамп очікує від Європи тих же санкцій проти Росії, які вони вимагають від США, - Рубіо
09:29
санкції
Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
09:19
на фото Володимир Зеленський
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
08:52
TikTok
Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США
08:35
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:11
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
07:28
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 5 бронемашин, 26 артсистем та 910 військових
07:21
Ілон Маск
Ілон Маск придбав акції Tesla на $1 млрд
06:27
Люксембург
Люксембург визнає Палестину як державу під час Генасамблеї ООН
06:04
OPINION
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
06:03
OPINION
Академік, який був недооцінений при житті
2025, понедiлок
15 вересня
23:35
Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ
23:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
США вступили в діалог з Лукашенком через ядерну зброю, - Безсмертний
23:28
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський: Польща та Захід мають розглянути ідею безпольотної зони над Україною
22:47
вибори росія
"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі
22:15
Олександр Усик
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
21:55
Дональд Туск
У Варшаві над урядовими будівлями знешкодили дрон, затримано двох громадян Білорусі, - Туск
21:50
В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
21:36
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 19 людей поранено
21:25
Самуель Умтіті
Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у 31 рік
20:54
Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках
20:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
20:40
наручники
У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV