Росія цьогоріч 90% ударів по енергообʼєктах завдала дронами, - МВС
З початку повномасштабної війни росіяни понад 700 разів атакували обʼєкти енергетики в Україні. Водночас у 2025 році ворог використав безпілотники для 90% своїх ударів
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", – написав він.
За словами Клименка, МВС та Міненергетики синхронізують зусилля, аби діяти на випередження.
Серед головних завдань: захист енергообʼєктів, чіткі алгоритми щодо допуску ДСНС на місця ліквідації та спільні навчання.
- У червні Зеленський заявив, що Росія планує атаки проти атомної енергетики України, які можуть бути менш помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.1
- Актуальне
- Важливе