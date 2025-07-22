Росія цьогоріч 90% ударів по енергообʼєктах завдала дронами, - МВС

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", – написав він.

За словами Клименка, МВС та Міненергетики синхронізують зусилля, аби діяти на випередження.

Серед головних завдань: захист енергообʼєктів, чіткі алгоритми щодо допуску ДСНС на місця ліквідації та спільні навчання.