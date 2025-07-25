Росія вдарила дроном по центральній частині Харкова: пошкоджено багатоквартирний будинок
У пʼятницю ввечері, 25 липня, російська армія завдала удару безпілотником по центральній частині Харкова, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Мер Харкова о 19:45 повідомив, що у Київському районі Харкова зафіксовано приліт російського БПЛА "Черніка".
Згодом зʼявилася інформація, що приліт стався у дорогу, поряд з житловими будинками та медичним закладом.
"Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Терехов о 19:55.
- 25 липня російська окупаційна армія завдала удару керованою авіабомбою по медичному закладу в Харкові, внаслідок чого постраждали 17 мирних жителів.
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