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Головна Війна з Росією Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені

Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені

Влад Дідусь
31 серпня, 2024 субота
23:52
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

Ввечері суботи, 31 серпня, російські терористи завдали ракетного удару по Сумському районі

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Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ввечері ворог завдавав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути залучені для збору та перевезення урожаю", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:43 відомо, що одна людина загинула. Ще 4 поранені. 

"Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - додали в ОВА.

  • Російська армія вдень 31 серпня завдала авіаційного удару по околицях Сумської громади. У результаті обстрілів пошкоджені будинки.
Теги:
Україна
Росія
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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