Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені
Ввечері суботи, 31 серпня, російські терористи завдали ракетного удару по Сумському районі
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Ввечері ворог завдавав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути залучені для збору та перевезення урожаю", - йдеться у повідомленні.
Станом на 23:43 відомо, що одна людина загинула. Ще 4 поранені.
"Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - додали в ОВА.
- Російська армія вдень 31 серпня завдала авіаційного удару по околицях Сумської громади. У результаті обстрілів пошкоджені будинки.
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