Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Ввечері ворог завдавав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути залучені для збору та перевезення урожаю", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23:43 відомо, що одна людина загинула. Ще 4 поранені.

"Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - додали в ОВА.