Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
У суботу, 11 жовтня 2025 року, російська армія вдень атакує територію України ударними дронами
Про це передає командування Повітряних Сил ЗСУ.
Напрямки руху
12:04 - БпЛА з півночі у напрямку міста Павлоград (Дніпровщина).
12:06 - БПЛА на Полтавщині, курс на Черкащину.
13:05 - БпЛА на сході Сумщини, курс на південь.
13:14 - БпЛА на Чернігівщині (Чернігівський район), курс західний.
13:15 - БпЛА на півночі Харківщини, курс на Харків.
13:32 -
14:17 - БпЛА на заході Донеччини, курс - західний.
14:52 - БпЛА на Дніпровщині, курс північно-західний.
14:54 - Кропивницька область, загроза застосування БпЛА.
15:06 - БпЛА на Дніпровщині (Павлоградський район), курс північно-східний.
Новина оновлюється
- Біла Церква
