Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
У ніч на вівторок, 28 жовтня, російська окупаційна армія всьоме атакувала цивільну газову інфраструктуру Полтавської області
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на сторінці у facebook.
Російські війська всьоме з початку жовтня завдали удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Зазначається, що на місці удару працюють фахівці - оцінюють наслідки та розпочинають відновлення.
"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла", - підкреслив Корецький.
- У ніч на 3 жовтня Росія завдала наймасштабнішого удару по газовидобувній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення.
