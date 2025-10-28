Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на сторінці у facebook.

Російські війська всьоме з початку жовтня завдали удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зазначається, що на місці удару працюють фахівці - оцінюють наслідки та розпочинають відновлення.

"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла", - підкреслив Корецький.