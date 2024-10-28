Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія, ймовірно, підготувала до 150 ракет різних типів для масованого обстрілу України, - Defense Express
Ексклюзив

Росія, ймовірно, підготувала до 150 ракет різних типів для масованого обстрілу України, - Defense Express

Віталій Бесараб
28 жовтня, 2024 понедiлок
16:47
Війна з Росією ракета Х-59

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що Росія, ймовірно, зберігає потенціал до 150 ракет різних типів для масованого терористичного удару по території України

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дійсно, Росія тривалий час не завдавала масованих ракетних ударів по території України. Зараз здебільшого ворог застосовує ударні БПЛА типу Shahed. Ці терористичні атаки мають на меті не тільки психологічний тиск на населення України. Також впливати на економіку України - ефективно працювати, щоб оборонятись від агресії.

Можемо припустити, що ракети, які ворог не застосовував для атак по Україні, Росія накопичує для масованого ракетного удару. За даними різних експертів, є інформація про те, що Росія сьогодні зберігає потенціал від 100 до 150 ракет різних типів для масованого удару по Україні. Зокрема, ракет класу "повітря - земля" Х-101 та Х-555. А також крилаті та балістичні ракети", - пояснив Рябих.

За словами експерта, Росія може завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Здатність противника завдати терористичного масованого удару по території України зберігається. Зараз ми спостерігаємо за тими заходами, які РФ може проводити, зокрема атаки БПЛА, може виснажувати нашу протиповітряну та протиракетну оборону. Також окупанти намагаються виявити шляхи для підходу ракет до цілей. Крім того, варто зазначити, що противник, ймовірно, готується до атак по підстанціях українських АЕС. Втім, варто також зауважити, що ситуація змінилась порівняно з минулим роком і тепер в цю гру можна грати вдвох. Україна теж має певні засоби, які можуть шкодити енергетичній інфраструктурі терористичної країни", - додав він. 

  • Увечері 27 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed та керовані авіабомби. Харків зазнав двох атак, постраждали понад 20 людей, серед них діти.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
тероризм
окупанти
ракетний удар
Енергетика
Читайте також:
танк Т-90С
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
18:15
окупанти в Криму
РФ за підтримки військових КНДР у найближчі кілька днів, імовірно, розпочне наступ на Курщині, - NYT
18:14
Протести у Грузії
У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів
18:03
OPINION
"Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків
17:47
Ексклюзив
енергетика ЛЕП електрика
"Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах
17:41
Видавництво "Літера ЛТД" виправило помилку з картою України без Криму в підручниках з української мови для 7 класу
Скандал із картою України без Криму: школам почали відправляти новий наклад підручників
17:36
Трамп
"Замороження війни та гарантії від Європи": у Трампа обговорюють план врегулювання війни в Україні, - FT
17:29
на фото Мартін Гарріс
Угоди про гарантії безпеки для України не є альтернативою членству в НАТО, – посол Британії
17:26
росія, санкції
Британія запровадила санкції проти російських агентств і високопосадовців, які дестабілізують демократію в Україні
17:21
Ексклюзив
Бріджит Брінк
"Позитивно бачити, як такі випадки розкривають і вживають заходів": посолка США Брінк про справу керівниці Хмельницької МСЕК Крупи
17:07
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024
17:04
Інтерв’ю
"Багато акторів не мають голови": Ірма Вітовська-Ванца про відповідальність публічних людей, фільм "БожеВільні" та мову
16:52
Японія
Японія виділить Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7 від заморожених активів Росії
16:36
Екс-прем'єр Фіцо
Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього
16:32
новини Львівщини
У Гельсінкі за позовом Нафтогазу конфіскували землю російського центру науки і культури
16:28
ЗСУ генштаб війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 92 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському напрямку
16:27
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
"Це епоха шоу-бізнесу": аналітик Костогриз про президентські вибори в США
16:25
КНДР, Північна Корея
КНДР звинуватила Південну Корею у вторгненні дронів у її повітряний простір
16:25
Швейцарія
Президентка Швейцарії виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні
16:04
МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження від російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях
16:00
OPINION
Антиамериканська коаліція де-факто сформована
15:55
Ерік тен Гаг та Руд ван Ністелрой (ліворуч)
"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера
15:44
Польща
У Польщі дипломатам генконсульства РФ у Познані наказали виїхати з країни до 30 листопада
15:25
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський прибув до Ісландії на саміт Україна - Північна Європа
15:17
відключення електроенергії
Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Дніпропетровщині
15:16
Евакуація
З прикордоння Сумщини потрібно евакуювати близько 20 тис. людей, - ОВА
15:12
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:11
Окупанти
Закатували до смерті жителя Ізюма: троє окупантів отримали підозри
15:00
Ексклюзив
окупанти
"На фронті в росіян є проблеми": військовий експерт Лакійчук пояснив, чому Росія перекидає резерви між напрямками
14:41
Литва прапор
У Литві в другому турі парламентських виборів перемогла опозиція
14:39
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Не вдавалося це зробити з липня": розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Яру
14:34
Огляд
Ярослава Магучіх
Магучіх визнали легкоатлеткою року в Європі, а "Барселона" принизила "Реал" в Ель Класіко. Головні новини світового спорту за тиждень
14:24
Воєнний стан
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію
14:12
дробовик Safari HG-105M
Можна застосувати проти FPV-дронів: Міноборони допустило до використання дробовик Safari HG-105M
14:12
Національний кешбек
У межах програми "Нацкешбек" українці за вересень отримали 37,2 млн грн
14:05
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Грузії не вдалося. Головне, щоб вдалося Україні
14:04
Індія відкриває перший приватний завод із виробництва військових літаків
13:47
Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте підтвердив присутність військ КНДР на Курщині й закликав Пхеньян і Москву "припинити ці дії"
13:40
Нікополь
Російські війська вдарили дроном по Нікополю: постраждали двоє дітей
13:33
Аналітика
Європейський парламент
Україна отримає $50 млрд кредиту від G7, а виплачуватиме його – Росія. Пояснюємо, як це стало можливо
13:26
У Миколаєві затримали ймовірного агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 областях під виглядом військового
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV