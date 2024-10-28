Росія, ймовірно, підготувала до 150 ракет різних типів для масованого обстрілу України, - Defense Express

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дійсно, Росія тривалий час не завдавала масованих ракетних ударів по території України. Зараз здебільшого ворог застосовує ударні БПЛА типу Shahed. Ці терористичні атаки мають на меті не тільки психологічний тиск на населення України. Також впливати на економіку України - ефективно працювати, щоб оборонятись від агресії.

Можемо припустити, що ракети, які ворог не застосовував для атак по Україні, Росія накопичує для масованого ракетного удару. За даними різних експертів, є інформація про те, що Росія сьогодні зберігає потенціал від 100 до 150 ракет різних типів для масованого удару по Україні. Зокрема, ракет класу "повітря - земля" Х-101 та Х-555. А також крилаті та балістичні ракети", - пояснив Рябих.

За словами експерта, Росія може завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Здатність противника завдати терористичного масованого удару по території України зберігається. Зараз ми спостерігаємо за тими заходами, які РФ може проводити, зокрема атаки БПЛА, може виснажувати нашу протиповітряну та протиракетну оборону. Також окупанти намагаються виявити шляхи для підходу ракет до цілей. Крім того, варто зазначити, що противник, ймовірно, готується до атак по підстанціях українських АЕС. Втім, варто також зауважити, що ситуація змінилась порівняно з минулим роком і тепер в цю гру можна грати вдвох. Україна теж має певні засоби, які можуть шкодити енергетичній інфраструктурі терористичної країни", - додав він.