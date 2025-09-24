Росія запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
Увечері середи, 24 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 18:20 з’явилася інформація про рух БПЛА на Харківщині, в напрямку Лозової та Чугуєва.
О 18:44 повідомлялося, що БПЛА рухаються повз Оріхів, у бік Запоріжжя.
Станом на 18:46 безпілотники фіксували:
- Харківщина: у передмісті Павлограда.
- Сумщина: повз Охтирку, у бік Полтавщини.
О 19:12 ворожі дрони рухалися:
- Чернігівщина: у передмісті Чернігова та в районі Корюківки.
- Харківщина: у бік Балаклії, Ізюму.
- Полтавщина: у напрямку Решетилівки.
Станом на 19:33 повідомлялося про:
- БПЛА від Чернігова на Гончарівське.
- Нові групи БПЛА через Херсонщину, у бік Миколаївщини.
Новина доповнюватиметься…
