Росія атакує Україну дронами у ніч на 23 липня: масовий наліт на Кривий Ріг

Ситуація в Кривому Розі

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті та масовий наліт "шахедів".

"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Ще багато шахедів у повітрі – бережіть себе та своїх близьких", - зазначив він.

Рух БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 22:54 ударні ворожі безпілотники зафіксували на південному сході Сумщини, курс західний.

Згодом ворожі дрони помітили на півночі Харківщини, курс південний.

О 23:11 ПС повідомили, що БПЛА з Сумщини заходять на північний схід Полтавщини, курс південно-західний.

Станом на 23:22 безпілотники на Чернігівщині наближалися до Ніжина, курс південно-західний.

О 23:34 дрони фіксували на заході Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

О 00:16 повідомлено про одночасний рух кількох груп ворожих БПЛА:

• на півдні Чернігівщини — курс західний;

• у центральній частині Полтавської області — також західний напрямок;

• на межі Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей — курсом на Кривий Ріг;

• північніше Нікополя — курс на Кам’янське;

• в районі Горностаївки (Херсонщина) — вектор руху на Кривий Ріг;

• також зафіксовано нові БПЛА на сході Сумщини.

Близько 00:30 опубліковано попередження для Кривого Рогу — ворожі БПЛА заходять із західного напрямку, населення закликано до перебування в укриттях.

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