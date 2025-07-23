Росія атакує Україну дронами у ніч на 23 липня: масовий наліт на Кривий Ріг
У вівторок, 22 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Ситуація в Кривому Розі
Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи у місті та масовий наліт "шахедів".
"Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Ще багато шахедів у повітрі – бережіть себе та своїх близьких", - зазначив він.
Рух БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:54 ударні ворожі безпілотники зафіксували на південному сході Сумщини, курс західний.
Згодом ворожі дрони помітили на півночі Харківщини, курс південний.
О 23:11 ПС повідомили, що БПЛА з Сумщини заходять на північний схід Полтавщини, курс південно-західний.
Станом на 23:22 безпілотники на Чернігівщині наближалися до Ніжина, курс південно-західний.
О 23:34 дрони фіксували на заході Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
О 00:16 повідомлено про одночасний рух кількох груп ворожих БПЛА:
• на півдні Чернігівщини — курс західний;
• у центральній частині Полтавської області — також західний напрямок;
• на межі Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей — курсом на Кривий Ріг;
• північніше Нікополя — курс на Кам’янське;
• в районі Горностаївки (Херсонщина) — вектор руху на Кривий Ріг;
• також зафіксовано нові БПЛА на сході Сумщини.
Близько 00:30 опубліковано попередження для Кривого Рогу — ворожі БПЛА заходять із західного напрямку, населення закликано до перебування в укриттях.
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