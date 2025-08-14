Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 14 серпня
У середу ввечері, 13 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:42 Харківський район попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
О 20:59 ПС повідомили про БПЛА невизначеного типу, що рухається в напрямку Сум та Сумського району.
Ударний безпілотник "Ланцет" зафіксували о 21:02 на Сумщині у районі Лозового - Мезенівки.
О 22:32 групу ворожих безпілотників помітили на заході Донеччини курсом на північ.
Станом на 00:20 ПС повідомили про групу ударних БПЛА на заході Донеччини, що рухається на північ.
О 00:55 про загрозу застосування ударних дронів попередили Чернігівську область.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
