Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація у ніч на 10 березня
Ввечері суботи, 9 березня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" на Запоріжжі Повітряні сили повідомили після 22:00.
О 22:33 стало відомо, що загроза ударних БПЛА також оголошена на Херсонщині та Миколаївщині.
Ближче до 23:00 групу "шахедів" зафіксували на півночі Херсонської області - рухається курсом на Кривий Ріг. Також відомо про ударні БПЛА, які наближаються до Одещини з Чорного моря.
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