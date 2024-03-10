Вночі РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та артилерією: є влучання по підприємству, постраждав чоловік
Вночі РФ поцілила по підприємству в Новомосковському районі на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік. Також по Нікопольщині росіяни тричі вдарили з важкої артилерії
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
За його словами, пізно ввечері 9 березня ППО знищила два ворожі безпілотники над Криворізьким та Нікопольським районами.
Він поінформував, що стався в області й ракетний удар.
"Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", - зазначив очільник ОДА.
Лисак зауважив, що через влучання виникла пожежа, вогонь рятувальники вже приборкали.
Також по Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії та скерували дрон-камікадзе.
"Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили", - написав Лисак.
- Уночі неділі, 10 березня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Повітряним силам вдалося знищити більшість ворожих ударних БПЛА.
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