Вночі РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та артилерією: є влучання по підприємству, постраждав чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, пізно ввечері 9 березня ППО знищила два ворожі безпілотники над Криворізьким та Нікопольським районами.

Він поінформував, що стався в області й ракетний удар.

"Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", - зазначив очільник ОДА.

Лисак зауважив, що через влучання виникла пожежа, вогонь рятувальники вже приборкали.

Також по Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії та скерували дрон-камікадзе.

"Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили", - написав Лисак.