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Вночі РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та артилерією: є влучання по підприємству, постраждав чоловік

10 березня, 2024 неділя
08:14
Війна з Росією Ракета

Вночі РФ поцілила по підприємству в Новомосковському районі на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік. Також по Нікопольщині росіяни тричі вдарили з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, пізно ввечері 9 березня ППО знищила два ворожі безпілотники над Криворізьким та Нікопольським районами. 

Він поінформував, що стався в області й ракетний удар.

"Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", - зазначив очільник ОДА.

Лисак зауважив, що через влучання виникла пожежа, вогонь рятувальники вже приборкали. 

Також по Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії та скерували дрон-камікадзе.

"Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили", - написав Лисак.

  • Уночі неділі, 10 березня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Повітряним силам вдалося знищити більшість ворожих ударних БПЛА.
Теги:
Росія
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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