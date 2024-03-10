Нічна атака РФ: Сили оборони збили 35 з 39 ворожих "шахедів"

Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни ударили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині й Донеччині, а 39 ударних БПЛА типу Shahed випустили з мису Чауда, у тимчасово окупованому Криму, та Приморсько-Ахтарська у РФ.

У результаті бойової роботи українські захисники збили 35 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і засоби РЕБ.