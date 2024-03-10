Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Білгородську область

Про це йдеться у звіті російського відомства.

За їхніми словами, протягом минулої ночі "припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

Зазначається, що засоби ППО начебто збили два безпілотники над територією Білгородської області.



Крім того, близько 06:40 російське відомство заявило про ймовірне збиття ще двох БПЛА над тим же регіоном.