Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Білгородську область
Уночі та вранці неділі, 10 березня, у Росії заявили про атаку безпілотників на територію РФ та нібито збиття чотирьох дронів над Білгородською областю
Про це йдеться у звіті російського відомства.
За їхніми словами, протягом минулої ночі "припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
Зазначається, що засоби ППО начебто збили два безпілотники над територією Білгородської області.
Крім того, близько 06:40 російське відомство заявило про ймовірне збиття ще двох БПЛА над тим же регіоном.
- А тим часом ввечері 9 березня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України.
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