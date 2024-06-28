Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 28 червня
Ввечері пʼятниці, 28 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку
Про загрозу "шахедів" на Запоріжжі Повітряні сили повідомили о 22:01.
О 22:30 ударні БПЛА зафіксували у східній частині Херсонщини, а ближче до 23:00 - неподалік Кривого Рогу.
Станом на 23:55 відомо про дрони:
- на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, - курс західний/північно-західний.
- у східній частині Миколаївщини, - курс західний.
- на Херсонщині, - постійно змінюють курс.
- у Криворізькому районі Дніпропетровської області, - курс північно-західний..
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