Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
Ввечері вівторка, 23 січня, російські терористи запустили "шахеди" зі східного напрямку
Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили.
О 19:45 стало відомо, що декілька груп ударних БПЛА фіксують на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Напрямок руху – північний.
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