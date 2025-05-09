Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти навряд чи відмовляться від своєї мети рухатись на Запоріжжя, якщо вони це собі запланували. З іншого боку, те, що росіяни змогли захопити так багато на Південному напрямку на початку повномасштабної війни, пояснюється лише тим, що на той момент у нас там не було ані достатнього війська, ані укріплень", - зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, після того, як на Запорізькому напрямку з'явилися відповідні війська та укріплення, росіянам стало значно складніше наступати.

"Тому, що ті самі фактори, які не дали нам досягти успіху на півдні у 2023 році, - велика відкрита місцевість і укріплена оборона противника - тепер працюють і проти росіян. Адже, коли в нас є укріплена оборона, їм потрібно наступати по відкритій місцевості.

На жаль, нам доведеться постійно мати справу з тим, що росіяни терористично обстрілюють Запорізьку область, демонструючи свої наміри рухатись, але після кількох спроб їм знову доводиться йти на оперативну паузу. Успішно наступати в степу можна лише тоді, коли там немає військ противника. Наші війська там є, тому росіяни роблять те, що їм належить - помирають", - наголосив Киричевський.