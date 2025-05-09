Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
Полковник запасу, ексзаступник командира ракетного полку РСД-10 "Піонер", в.о.начальника відділу контролю за ядерним роззброєнням України Центру верифікації ЗСУ (1992-1995) Микола Стельмах розповів про можливі наслідки для Росії у разі застосування ракетної системи "Орешник"
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"По-перше, "Орешника" як системи озброєння, яка прийнята на озброєння Ракетних військ стратегічного призначення, не існує. Це бокова, мертва гілка розробок. У них залишилася одна, дві, максимум три ракети. Розмови про "Орешник" - це російське ІПСО, спрямоване на те, щоб залякати українців. Тобто такої зброї в них немає.
По-друге, пуск "Орешника" - це еквівалент застосування звичайного озброєння, неядерного, - приблизно шести 250-кілограмових авіаційних бомб. Але вони не будуть його запускати, тому що технічна якість цього озброєння дуже низька. І це вже довела практика", - зауважив Стельмах.
За його словами, росіяни повинні розуміти, що у відповідь на "Орешник" Україна може асиметрично відповісти.
"Ми знаємо, де у РФ розташовані виробництва ракетного палива для рідинних ракет, - а це страшенно отруйна речовина. Ще у радянських довідниках було зазначено, що існує так звана умовно летальна токсодоза і абсолютно летальна токсодоза. У Росії тисячі тонн цього гептилу десь зберігається, і Україна, не використовуючи жодної іншої зброї, окрім своїх добрих БПЛА, може вразити ці сховища, а це страшніше за Чорнобиль. І вони знають, що ми здатні це зробити", - наголосив Стельмах.
Станом на квітень 2025 року рекордно знизився рівень підтримки війни з Україною серед росіян. За початок переговорів із Києвом висловилися 61% опитаних російських громадян.
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