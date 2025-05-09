У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", передає The Moscow Times.

У квітні 2025 року "за" продовження військових дій висловилися 30% росіян - мінімальна частка з початку вторгнення в Україну. Порівняно з рівнями річної давності провоєнно налаштованих громадян поменшало на 9 процентних пунктів, а якщо порівнювати з березнем 2022 року — на 14 п.п.

За початок переговорів із Києвом висловилися 61% опитаних – це повторення рекорду, який було встановлено у січні. Найменшу частку прихильників мирного процесу (45%) соціологи фіксували у травні 2023 року, коли українські безпілотники вперше атакували Москву. З того часу кількість прихильників шляху до миру збільшилася на 16 п. п.

Основу провоєнного суспільства, як і раніше, складають пенсіонери: серед громадян старше 55 років продовження війни бажають 40% опитаних, тоді як серед тих, кому від 18 до 39 років, ця частка становить лише 18%.

За даними опитування, у квітні 19% росіян "взагалі не стежили" за ситуацією навколо України — удвічі більше, ніж на початку бойових дій. Серед молоді до 24 років повністю перестали цікавитися війною 33%, а віковій групі 25-39 років — 31%.

Навіть визволення Курської області — першого російського регіону, який опинився під іноземною окупацією з часів Другої світової, назвали головною подією квітня лише 3% росіян — стільки ж, скільки стежили за погодою. А атаки дронів, які паралізують роботу аеропортів, зацікавили ще менше громадян — 2%.

Опитування також показало що 40% росіян вважають, що війна завдала Росії більше шкоди, ніж користі.