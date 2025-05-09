РФ не варто очікувати, що їй віддадуть не завойовані території, - Венс

Про це віцепрезидент США сказав в інтерв'ю Fox News.

Венсу нагадали його вчорашню заяву щодо того, що Росія просить занадто багато в угоді щодо врегулювання війни з Україною. Його запитали, якими мають бути подальші дії США: американці мають вийти з перемовин чи навпаки посилити військову підтримку України.

"Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни відбувається на місцях, і вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинити вогонь частково через те, що останні кілька місяців для українців справи йшли не дуже добре. І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала, і це одна з речей, які вони записали в тому початковому мирному плані", - відповів віцепрезидент США.

Він зазначив, що вважає прогресом, що"вони взагалі розмовляють, росіяни та українці". За його словами, прогресом також є те, що з'явилися конкретні мирні плани.

Венс знову повторив, що США знали, що перша пропозиція росіян буде занадто великою і вони "проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати". Віцепрезидент сказав, що переговори часто так відбуваються і його це не турбує.

"Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів. Президент скаже: "Ми виходимо з цієї справи". І я думаю, що по суті це означатиме, що і Росія, і Україна будуть змушені розв'язувати цю проблему без порад і без посередництва Сполучених Штатів. Я не знаю, чи це добре для когось. Я не думаю, що це добре для нас. Не думаю, що це добре для Росії чи України. Але ми можемо лише підвести цих хлопців до криниці. Ми не можемо змусити їх пити", - заявив Венс.

Він додав, що зараз є певні дипломатичні прориви й, на його думку, наявність конкретних пропозицій від України та РФ вже є проривом.

"Але ми повинні спробувати зблизити ці сторони, щоб досягти тривалого миру. Ми ще не досягли цього. Ми будемо продовжувати працювати над цим, поки не вирішимо, що в кінцевому підсумку не зможемо досягти більшого прогресу", - підсумував він.