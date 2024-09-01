Росіяни 1 вересня вдарили 10 ракетами по Харкову: 15 людей поранено, серед них 6-річна дитина
У неділю, 1 вересня, російська армія запустила по Харкову 10 ракет. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Поранено 15 людей, серед них 6-річна дитина
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів", - написав він.
Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.
"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", - додав він.
За словами Синєгубова, серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.
Він додав, що станом на 13:41 відомо про 6 поранених.
"На цю хвилину - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", - зазначив він.
О 14:04 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 13 людей, серед них двоє медиків, лікар - у важкому стані.
Пізніше Терехов повідомив про ще 2 поранених.
"Девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15", - зазначив він.
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