Росіяни 1 вересня вдарили 10 ракетами по Харкову: 15 людей поранено, серед них 6-річна дитина

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів", - написав він.

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", - додав він.

За словами Синєгубова, серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Він додав, що станом на 13:41 відомо про 6 поранених.

"На цю хвилину - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", - зазначив він.

О 14:04 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 13 людей, серед них двоє медиків, лікар - у важкому стані.

Пізніше Терехов повідомив про ще 2 поранених.

"Девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15", - зазначив він.

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