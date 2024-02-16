Росіяни 15 лютого били "ураганами" по Донеччині: є загибла та поранені
У четвер, 15 лютого, російська армія з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами обстріляла селище Зоря на Донеччині. Через це загинула жінка, є поранені
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 15 лютого 2024 року російська армія обстріляла с. Зоря Краматорського району. За попередніми даними, для атаки на цивільне населення ворог використав РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки загинула 83-річна жінка. Крім цього, поранення отримали 71-річний чоловік - відкритий перелом, рвана рана ноги та мінно-вибухова травма, й 41-річний потерпілий, який отримав осколкове поранення, перебуваючи на вулиці біля свого магазину.
Водночас вибухами пошкоджено багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше 8 приватних домоволодінь, лінію газопроводу та цивільне авто.
- Того ж дня росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по селу Чорне Купʼянського району Харківщини.
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