Росіяни 21 серпня з дрона вбили жительку Херсонщини
У середу, 21 серпня, російський дрон вбив жительку Херсонської області
Про це повідомив начальник Херсонської міської ВА Роман Мрочко.
Трагедія сталась в Антонівці близько 15:00 середи.
"84-річна загибла була на власному подвір’ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову травму, не сумісну з життям", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія у вівторок, 20 серпня, атакувала Херсон та область. Загинув цивільний, ще 5 людей зазнали поранень, серед них - дитина.
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