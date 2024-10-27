Росіяни 27 жовтня вбили у Херсоні трьох чоловіків

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомили в облпрокуратурі, вранці 27 жовтня російські військові скинули вибухівку із дрона на перехресті вулиць у Херсоні. 71-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також близько 11:00 ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні. Внаслідок удару між 5-м і 6-м поверхами сталася пожежа. Під час її ліквідації виявили тіло загиблого чоловіка.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в облпрокуратурі.

Вже о 14:20 росіяни атакували поштове відділення в обласному центрі. Наразі відомо про одного загиблого, його особу встановлюють.

Фото: Олександр Прокудін

"Поранення дістав 45-річний херсонець. В нього – вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення голови, спини та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - зазначив Олександр Прокудін.

За даними ж прокуратури, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє людей.