Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни 27 жовтня вбили у Херсоні трьох чоловіків

Росіяни 27 жовтня вбили у Херсоні трьох чоловіків

Катерина Ганжа
27 жовтня, 2024 неділя
16:02
Війна з Росією Херсонська область

Протягом неділі, 27 жовтня, російські окупанти вбили у Херсоні трьох чоловіків. Також внаслідок ворожих атак є поранені

Зміст

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Як повідомили в облпрокуратурі, вранці 27 жовтня російські військові скинули вибухівку із дрона на перехресті вулиць у Херсоні. 71-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також  близько 11:00 ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні. Внаслідок удару між 5-м і 6-м поверхами сталася пожежа. Під час її ліквідації виявили тіло загиблого чоловіка.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в облпрокуратурі.

Вже о 14:20 росіяни атакували поштове відділення в обласному центрі. Наразі відомо про одного загиблого, його особу встановлюють. 

Фото: Олександр Прокудін

"Поранення дістав 45-річний херсонець. В нього – вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення голови, спини та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - зазначив Олександр Прокудін.

За даними ж прокуратури, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє людей. 

  • Серед ночі суботи, 26 жовтня, російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, ще один зазнав поранень. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсон
окупанти
Читайте також:
Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея
Автор Ірена Моляр
26 жовтня, 2024 субота
Північна Корея у війні РФ проти України має багато вигод, але є й один ризик, - Фейгін
Сергій “Чорномор” Ліпський
Автор Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
Саломе Зурабішвілі
Автор Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
27 жовтня
16:00
OPINION
"Вовина тисяча": якою є позиція громадянського суспільства
15:34
Прес-конференція міжнародних спостерігачів за виборами в Грузії, 27 жовтня 2024 р.
Європейські спостерігачі: вибори у Грузії були затьмарені "нерівними умовами гри, тиском і напругою"
15:26
Ексклюзив
Грузія протести
"Про євроатлантичний рух Грузії можна буде забути": дипломат Цинцадзе пояснив, чого чекати, якщо результати виборів будуть легітимізовані
15:16
Миколаївська область
Окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині: загинув цивільний, знищено авто поліцейських
14:58
насіння соняшника
Росіяни вкрали на ТОТ України понад 300 тонн насіння соняшника й планують вивезти його до Африки, - ЦНС
14:51
грузія
На закордонних дільницях "Грузинська мрія" набрала лише 15%, - ЗМІ
14:27
Андрій Єрмак
Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови
14:16
грузія
Пашинян та Алієв привітали партію Іванішвілі з перемогою на виборах
14:15
OPINION
Про журналістів і політиків
14:03
OPINION
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
13:26
Росіяни атакували дронами село на Чернігівщині: поранено чоловіка, згоріли гараж і автівка
13:22
Офіс генпрокурора: в охопленому боями Селидовому окупанти розстрілюють цивільних
13:14
холодна осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
13:10
вибори в Литві
У Литві проходить другий тур парламентських виборів: кандидати змагаються за 63 місця в Сеймі
12:47
Ексклюзив
Біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ
В українському суспільстві неприязнь найбільше виражена між прихожанами ПЦУ та УПЦ, - Громадська мережа "ОПОРА"
12:05
Андрій Сибіга
Сибіга прибув із візитом до ПАР: про що говоритимуть
12:05
OPINION
Готівки та біткоїнів корупціонерів точно вистачить на 50 заводів
11:38
Wizz Air
У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air, - ЗМІ
11:11
Тель-Авів, теракт
Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранено щонайменше 30 людей: поліція не виключає теракт
10:53
міністра закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен
Міністерка закордонних справ Фінляндії Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону задля стримування загрози з боку РФ
10:30
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття понад 50 дронів: жителі Тамбовської області повідомляють про пожежу в районі НПЗ
10:06
Ексклюзив
армія КНДР
Військовий експерт Селезньов пояснив, в яких підрозділах армії КНДР найбільше зацікавлена Росія
10:03
OPINION
Росію у Грузії цікавить географія
10:00
День української писемності та мови
День української писемності та мови: дата, історія свята
09:54
ппо
Українська ППО за ніч збила 41 ворожий безпілотник
09:45
У Мексиці автобус зіткнувся із причепом, що від'єднався від вантажівки: загинули 24 людини
09:29
Китай пригрозив вжити контрзаходів за продаж США зброї Тайваню
09:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вночі запустила "шахеди" по Україні: над Києвом збили десяток БПЛА, на Сумщині є влучання в енергооб'єкти
08:56
Іранська ракета Fateh-110
Атака Ізраїлю могла паралізувати виробництво балістичних ракет в Ірані на рік, - Axios
08:41
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Вибори у Грузії: підраховано понад 99% голосів, за даними ЦВК лідирує "Грузинська мрія"
08:18
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 174 боєзіткнення: війська РФ атакують на 10 напрямках
08:06
OPINION
блог Борис Бабін
Ті, хто обурюється "Вовиною тисячею", недавно тішилися після зустрічі із Зеленським
07:43
Інфографіка
втрати окупантів
Російські війська втратили за добу ще 1440 окупантів
07:32
Сметанін Герман
Україна та Індія розглядають співпрацю в галузі оборонної промисловості
07:14
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
00:06
Оновлено
Грузинський мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі
"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
2024, субота
26 жовтня
23:53
Роберт Левандовські, Барселона, Ла Ліга
"Барселона" розтрощила "Реал" з Луніним у воротах
23:30
Ексклюзив
Виступ Бідзіни Іванішвілі на провладному мітінгу в Тбілісі у травні 2024
Зараз починається дуже серйозне протистояння між опозицією і "Грузинською мрією", - Портников
23:29
Ярослава Магучіх
Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі
22:55
Бійцям ЗСУ роздали українсько-корейський розмовник для спілкування з полоненими із КНДР
Бійцям ЗСУ роздали українсько-корейський розмовник для спілкування з полоненими із КНДР, - InformNapalm
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV