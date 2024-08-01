Росіяни 31 липня атакували 20 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, 10 постраждали
Протягом середи, 31 липня, російська армія атакувала 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідак обстрілів одна людина загинула, ще 10 дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Берислав, Червоний маяк, П'ятихатки, Львове, Високопілля, Михайлівка, Нова Кам'янка, Червоний Яр, Гаврилівка, Петропавлівка та місто Херсон.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, багатоповерхівку та 27 приватних будинків.Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 - дістали поранення", - написав він.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 2 Shahed-131/136.
- 31 липня атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області. Внаслідок удару поранення отримав 43-річний чоловік, у Херсоні пошкоджено два автобуси.
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