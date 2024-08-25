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Росіяни активно штурмують 9 напрямків на фронті: Сили оборони продовжують операцію на Курщині

Катерина Єсікова
25 серпня, 2024 неділя
23:51
Війна з Росією ЗСУ

Протягом 25 серпня на фронті між двома арміями відбулося 136 бойових зіткнень. Українські сили проводжують операцію у Курській області РФ

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00 25 серпня.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників - загалом від початку доби відбулося 136 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців. 

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. Одинадцять боїв завершено, два - тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 21 боєзіткнення. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів. Концентрували зусилля у районах Невського і Дружелюбівки - провели в сумі 13 атак.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили шість ворожих штурмів у районах Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки. Ще один бій зараз триває неподалік Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв. Основні зусилля ворог прикладав у районі Часового Яру, де провів сім безуспішних штурмів. 

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували українські війська біля Неліпівки та Торецька. Чотири атаки зупинено, три штурми у районі Неліпівки досі тривають. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки. Сили оборони загалом на напрямку відбили вже 37 штурмів, Атаки окупантів ще тривають неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового і у бік Сухої Балки.

На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. Противник, активізувавшись, заплатив за це досить високу ціну - наші воїни знищили чотири та пошкодили три бойових машини піхоти. Окрім того, окупанти назавжди втратили шість автомобілів та 25 військовослужбовців. Підрахунок поранених - триває.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій - досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, двічі атакуючи позиції наших підрозділів.

Натомість операція у Курській області триває.

Удари РФ по українських містах та Курщині

Російські загарбники завдали одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

  • Сили оборони України продовжують операцію в Курській області - військові взяли під контроль ще два населених пункти регіону.
Теги:
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Покровськ
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