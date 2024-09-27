Росіяни атакували КАБами Херсонщину: серед поранених - діти 4 і 15 років
Вранці 27 вересня російська армія обстріляла КАБами Інгулець Дарʼївської громади Херсонської області, внаслідок чого поранення дістали четверо людей, з яких двоє - діти
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько пʼятої ранку ворог атакував житлову забудову в селі Інгулець керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких двоє – діти", - написав він.
За даними очільника ОВА, 4-річному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада "швидкої" на місці надала меддопомогу.
Також 15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доставили до лікарні. Попередньо, у них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим.
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
Фото: https://t.me/olexandrprokudin
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