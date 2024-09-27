Росіяни атакували КАБами Херсонщину: серед поранених - діти 4 і 15 років

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько пʼятої ранку ворог атакував житлову забудову в селі Інгулець керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких двоє – діти", - написав він.

За даними очільника ОВА, 4-річному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада "швидкої" на місці надала меддопомогу.

Також 15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доставили до лікарні. Попередньо, у них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим.

Фото: https://t.me/olexandrprokudin

Фото: https://t.me/olexandrprokudin