У Широкій Балці на Херсонщині на російській міні підірвався 71-річний чоловік
У селі Широка Балка на Херсонщині 71-річний чоловік підірвався на російській міні
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"71-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “лепесток”. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, поранення гомілки, а також ампутацію стопи", - написав він.
За його словами, наразі потерпілого шпиталізували.
- У ніч на 27 вересня російська армія здійснила ракетний обстріл Дніпра, внаслідок чого сталося руйнування й виникла пожежа на промисловому об'єкті.
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