Росіяни атакували Херсон з авіації: є влучання в районі автомобільного моста на Корабел
Вдень у суботу, 3 серпня, російська окупаційна армія атакувала з авіації автомобільний міст, який з'єднує мікрорайон Корабел з містом
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.
Інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.
Місцевий Telegram-канал "МОСТ: ХЕРСОН" підтвердив цю інформацію, оприлюднивши фото з місця влучання.
фото: МОСТ: ХЕРСОН
- У суботу ввечері, 2 серпня 2025 року, російські війська атакували Херсон, скинувши дві керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе