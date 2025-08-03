Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни атакували Херсон з авіації: є влучання в районі автомобільного моста на Корабел

Росіяни атакували Херсон з авіації: є влучання в районі автомобільного моста на Корабел

Марія Науменко
3 серпня, 2025 неділя
12:43
Війна з Росією

Вдень у суботу, 3 серпня, російська окупаційна армія атакувала з авіації автомобільний міст, який з'єднує мікрорайон Корабел з містом

Зміст

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - зазначив він.

Інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

Місцевий Telegram-канал "МОСТ: ХЕРСОН" підтвердив цю інформацію, оприлюднивши фото з місця влучання.

фото: МОСТ: ХЕРСОН

  • У суботу ввечері, 2 серпня 2025 року, російські війська атакували Херсон, скинувши дві керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Херсон
Військові новини
Читайте також:
«Iron Beam»
Автор Ярослава Наумова
1 серпня, 2025 п'ятниця
Лазерна зброя зможе збивати дрони над українськими містами тихо і влучно, - експерт Їжак
Війна з Росією
Автор Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
Рада ухвалила закон про обов'язкові 15 днів відпустки для військових і 14 додаткових днів - для УБД
Марʼяна Безугла
Автор Анатолій Буряк
27 липня, 2025 неділя
Безугла визнала, що у неї синдром Аспергера: що це означає
Київ
+27.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.62
    Продаж 48.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
3 серпня
14:40
Літо триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться новий тиждень в Україні
14:26
Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня зруйновано склад литовської волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога
14:08
OPINION
Які завдання стоять перед урядом України
14:06
У РФ поширюють фейк, що Україна нібито відмовляється забирає близько 90 своїх громадян з грузинського кордону, - ЦПД
13:32
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 4, ще 13 людей постраждали
13:31
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни готуються до широкомасштабного контрнаступу ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун
13:29
Зеленський анонсував обмін військовополоненими у кількості 1200 людей, триває робота над списками
12:29
Ексклюзив
медична евакуація
Часто евакуація пораненого перетворюється на цілу спецоперацію, - волонтерка Корчинська
12:12
Загублену картину Сальвадора Далі, куплену за €173 на гаражному розпродажі, продадуть на аукціоні за понад €30 тисяч
12:05
OPINION
Вікно можливостей: Пекін на перехресті
11:41
Стів Віткофф
Віткофф заявив, що США працює з урядом Ізраїлю над планом припинення війни у Газі
11:11
Суддя Сергій Должко
Суддя Должко з райсуду на Полтавщині у своїх рішеннях не визнає існування держави Україна, українських громадян, органів влади та законів: що це взагалі таке
10:59
Оновлено
РФ у ніч на 3 серпня атакувала Україну ракетами та дронами: у Миколаєві, на Харківщині та Запоріжжі є постраждалі
10:22
Застосунок "Дія"
У "Дії" зранку фіксують технічні проблеми при вході: Мінцифри пояснило причину і розповіло, що робити
10:15
ГУР здобуло секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен "Князь Пожарський"
10:00
OPINION
Нинішня тактика Росії — пропетляти до кінця року
09:56
Каліфорнія снігопад
Рекордний снігопад та повені на сході Австралії: десятки тисяч людей залишилися без електрики
09:55
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Запорізькій області, чим затримали постачання палива окупантам у Бердянськ
09:08
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 61 ворожу повітряну ціль
08:51
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни у липні окупували 564 кв. км української території, - DeepState
08:42
Володимир Зеленський
На тлі корупційного скандалу Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка
08:32
Ексклюзив
Завдяки фонду "Українська фундація "Мрія" діти військових відпочинуть у Буковелі
"Літо без війни": з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
08:31
У російському Сочі через атаку БПЛА палає нафтобаза
08:27
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 138 боїв: найбільше зіткнень на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Який зв’язок між Telegram та санкціями Євросоюзу?
07:48
Ексклюзив
У Гатному на Київщині пройшов перший фестиваль героїчної кави "Філіжанка"
За сприяння родини Ющенків на Київщині пройшов перший Фестиваль героїчної кави "Філіжанка"
07:30
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 920 військових
06:02
OPINION
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення
06:00
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
В окупованому Донецьку чиста вода лишилася тільки у бутлях за ціною 10,50 грн/літр
00:35
Олександр Сирський у командному пункті поблизу Покровська (2 серпня 2025 року)
Сирський: на Покровському напрямку ми створили та застосовуємо протидиверсійні резерви
00:04
Дональд Трамп
"Він міцний горішок". Трамп визнав неефективність своїх розмов з Путіним
2025, субота
2 серпня
23:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Україна та РФ будуть простором взаємної ненависті багато десятиріч, - Портников
23:02
Священник Ярослав Вонсович (Польща)
Навроцький призначив собі особистого капелана: хто він
23:02
Оновлено
Затриманих на гей-вечірці під час дня жалоби у Києві відправили до ТЦК, - ЗМІ
22:43
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У Херсоні повністю зникло світло, на Миколаївщині - перебої з електрикою
22:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп може довести до того, що він і Путін одномоментно натиснуть на ядерні кнопки, - Портников
22:15
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов очолив антидроновий взвод у "Хартії" й формує ще один з добровольців із Латинської Америки
21:53
Ексклюзив
прапор Палестини
Ізраїль та США не допустять створення повноцінної палестинської держави, - сходознавець Якубович
21:46
Росія створює флот морських безпілотників: чим це загрожує
21:43
Оновлено
Нардепа-"слугу" Кузнєцова та керівника Мукачева Гайдая підозрюють у "відкатах" із закупівель дронів та РЕБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV