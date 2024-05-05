Росіяни атакували на Великдень Полтавщину

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що, попередньо, без постраждалих.

"Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо, без жертв і постраждалих. Деталі згодом", - написав він.

До вибуху, о 16:27, у Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль на область.

"Швидкісна ціль в напрямку Полтавської області!" - йшлося у повідомленні.