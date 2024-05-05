Росіяни атакували на Великдень Полтавщину
На Великдень, 5 травня, російська армія обстріляла Полтавську область
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він зазначив, що, попередньо, без постраждалих.
"Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо, без жертв і постраждалих. Деталі згодом", - написав він.
До вибуху, о 16:27, у Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль на область.
"Швидкісна ціль в напрямку Полтавської області!" - йшлося у повідомленні.
- На Великдень росіяни вже вдруге вдарили по Харкову.
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