Росіяни атакували сільраду на Харківщині: під завалами - люди
Серед дня середи, 21 серпня, російські війська завдали удару по селищу Козача Лопань Харківської області. Під завалами сільської ради попередньо перебувають люди
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що по населеному пункту Дергачівської громади окупанти вдарили близько 12:25.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередніми даними, під завалами залишаються троє людей.
На місці працюють всі профільні служби.
Очільник ОВА також попередив про загрозу повторних ударів.
- Уранці того ж дня російські окупанти вчергове вдарили по населених пунктах Донецької області. У результаті обстрілів загинули двоє мирних жителів.
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