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Головна Війна з Росією Росіяни атакували сільраду на Харківщині: під завалами - люди

Росіяни атакували сільраду на Харківщині: під завалами - люди

Світлана Кравченко
21 серпня, 2024 середа
13:42
Війна з Росією Козача Лопань

Серед дня середи, 21 серпня, російські війська завдали удару по селищу Козача Лопань Харківської області. Під завалами сільської ради попередньо перебувають люди

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що по населеному пункту Дергачівської громади окупанти вдарили близько 12:25.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередніми даними, під завалами залишаються троє людей. 

На місці працюють всі профільні служби. 

Очільник ОВА також попередив про загрозу повторних ударів.

  • Уранці того ж дня російські окупанти вчергове вдарили по населених пунктах Донецької області. У результаті обстрілів загинули двоє мирних жителів.

Теги:
російська армія
окупанти
Харківщина
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