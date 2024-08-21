Росіяни вранці вбили двох людей на Донеччині
Уранці середи, 21 серпня, російські окупанти вчергове завдали ударів по населених пунктах Донецької області. У результаті обстрілів загинули двоє мирних жителів
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Згідно з повідомленням, в Українську Селидівської громади росіяни цього ранку вбили жінку. Також у населеному пункті від ворожого обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки.
Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську.
Крім того, очільник ОВА додав, що сьогодні стало відомо про ще одну жертву обстрілу, який війська РФ здійснили учора, - у Торецьку загинув 36-річний чоловік.
- За минулу добу, 20 серпня, російська армія атакувала три райони Донеччини. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще четверо отримали поранення.
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