Росіяни вранці вбили двох людей на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Згідно з повідомленням, в Українську Селидівської громади росіяни цього ранку вбили жінку. Також у населеному пункті від ворожого обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки.

Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську.

Крім того, очільник ОВА додав, що сьогодні стало відомо про ще одну жертву обстрілу, який війська РФ здійснили учора, - у Торецьку загинув 36-річний чоловік.