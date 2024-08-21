Росіяни атакували три райони Донеччини 20 серпня: загинула людина, четверо поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 20 серпня росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Костянтинівці. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу російська армія 18 разів обстріляла населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5167 людей, у тому числі 207 дітей.

У Покровському районі у Кураховому пошкоджено культову споруду і приватний будинок. Також у Ганнівці і Берестках в зоні ураження приватний сектор. До того ж окупанти обстріляли Українськ та зруйнували адмінбудівлю у Мирнограді. У Покровську та Гродівці три людини отримали поранення.

У Краматорському районі у Рідкодубі Лиманської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці одна людина загинула, ще одна отримала поранення, пошкоджено чотири багатоповерхівки, крамницю і авто.

У Бахмутському районі у Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і дві нежитлові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.