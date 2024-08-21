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Росіяни атакували три райони Донеччини 20 серпня: загинула людина, четверо поранені

Юлія Лаврук
21 серпня, 2024 середа
10:22
Війна з Росією

За минулу добу, 20 серпня, російська армія атакувала три райони Донеччини. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще четверо отримали поранення

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 20 серпня росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Костянтинівці. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу російська армія 18 разів обстріляла населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5167 людей, у тому числі 207 дітей.

У Покровському районі у Кураховому пошкоджено культову споруду і приватний будинок. Також у Ганнівці і Берестках в зоні ураження приватний сектор. До того ж окупанти обстріляли Українськ та зруйнували адмінбудівлю у Мирнограді. У Покровську та Гродівці три людини отримали поранення.

У Краматорському районі у Рідкодубі Лиманської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці одна людина загинула, ще одна отримала поранення, пошкоджено чотири багатоповерхівки, крамницю і авто.

У Бахмутському районі у Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і дві нежитлові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

  • Увечері 20 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по Малокатеринівці Запорізької області. Під завалами загинув чоловік, також постраждала жінка.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
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