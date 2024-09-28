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Росіяни атакують дронами Херсонщину: постраждали щонайменше 6 людей

Ксенія Золотова
28 вересня, 2024 субота
12:55
Війна з Росією Київ

Російська армія 28 вересня обстріляла Антонівку та передмістя Херсона з безпілотника, внаслідок чого постраждали щонайменше шестеро людей

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Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він поінформував, що до лікарні доставлено 23-річну дівчину з мінно-вибуховою травмою. Близько 11:00 вона потрапила під обстріл із дрона в Антонівці. Наразі потерпілу дообстежують.

Вже о 12:01 стало відомо, що з Антонівки ушпиталено ще двох жінок, 1939 та 1968 р.н., постраждалих унаслідок скидання ворогом вибухівки з дрона. Вони дістали мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом кількість поранених зросла до 4: мінно-вибухову травму та уламкові поранення дістала жінка 1982 р.н. Її доставили в лікарню для надання медичної допомоги.

Також у тяжкому стані до однієї з херсонських лікарень доставили 72-річну жінку та 68-річного чоловіка.

Вони теж постраждали від ворожого дрона в передмісті Херсона близько 11:00. У потерпілих вибухова травма та множинні осколкові поранення. Медики борються за їхні життя.

  • Вночі 28 вересня росіяни атакували житлові будинки в середмісті Добропілля на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали семеро людей, а також почалася пожежа.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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